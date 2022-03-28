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    • 28.03.2022 19:50
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    Polonya seyahatlerinde aşı ve test zorunluluğu kalktı mı? Türk Hava Yolları THY Polonya yolculuklarında aşı kartı isteniyor mu?

    Gündemde yoğun bir şekilde Polonya seyahatlerinde aşı ve test zorunluluğu kalktı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor ve yolculuklarda aşı, PCR testi zorunluluğu istenirken önemli bir açıklama geldi. TÜRK Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik önemli bir bilgilendirmede bulundu ve hemen detaylar merak edilmeye başlandı. Peki Türk Hava Yolları THY Polonya yolculuklarında aşı kartı isteniyor mu?

    takvim.com.tr
    Polonya seyahatlerinde aşı ve test zorunluluğu kalktı mı?

    Polonya seyahatlerinde aşı ve test zorunluluğu kalktı mı? Türk Hava Yolları THY Polonya yolculuklarında aşı kartı isteniyor mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi ve bu ülke Polonya oldu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları açıklaması geldi ve detaylar haberimizde yer alıyor.

    POLONYA SEYAHATLERİNDE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan aşı ve PCR testi zorunluluğu uygulamasını kaldıran ülkelere Polonya da dahil oldu.

    Alınan kararla artık yolcular, aşı ve PCR testi ibraz etmeden bu ülkeye giriş yapabilecek.Türk Hava Yolları(THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcuları için sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruyla "Polonya'ya seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" bilgilendirmesini yaptı

        POLONYA NEREDE?

        Kuzeyde Baltık Denizi kıyısında bir kıyı şeridine sahip orta Avrupa'da bir ülke olan Polonya'nın resmi adıyla Polonya Cumhuriyeti için sanal bir rehber. Polonya ile sınırlanmıştır Almanya'da, batıda Çek Cumhuriyeti güney batısında, Slovakya güneyinde, Ukrayna güney doğuda, Beyaz Rusya doğuda ve Litvanya ve Rusya kuzey doğuda. Ülke, Danimarka ve İsveç ile deniz sınırlarını paylaşıyor.

        Polonya, 1918'de bağımsızlığını ancak 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ve Sovyetler Birliği tarafından istila edilerek kazandı. Savaşın ardından bir Sovyet uydu devleti haline geldi, ancak nispeten hoşgörülü ve ilerici bir uydu. 1980'deki işçi kargaşası, zamanla siyasi bir güç haline gelen ve 1990'da parlamento seçimlerini ve başkanlığı süpüren bağımsız sendika "Dayanışma"nın (Solidarność) oluşumuna yol açtı.

        1990'ların başlarında uygulanan bir "şok terapisi" programı, ülkenin ekonomisini Orta Avrupa'daki en sağlam ekonomilerden birine dönüştürmesini sağlayarak AB'ye kabul edilme umutlarını artırdı. Polonya 01 Mayıs 2004'te AB'nin tam üyesi oldu.
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