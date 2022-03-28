Polonya seyahatlerinde aşı ve test zorunluluğu kalktı mı? Türk Hava Yolları THY Polonya yolculuklarında aşı kartı isteniyor mu?

POLONYA NEREDE?

Kuzeyde Baltık Denizi kıyısında bir kıyı şeridine sahip orta Avrupa'da bir ülke olan Polonya'nın resmi adıyla Polonya Cumhuriyeti için sanal bir rehber. Polonya ile sınırlanmıştır Almanya'da, batıda Çek Cumhuriyeti güney batısında, Slovakya güneyinde, Ukrayna güney doğuda, Beyaz Rusya doğuda ve Litvanya ve Rusya kuzey doğuda. Ülke, Danimarka ve İsveç ile deniz sınırlarını paylaşıyor.

Polonya, 1918'de bağımsızlığını ancak 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ve Sovyetler Birliği tarafından istila edilerek kazandı. Savaşın ardından bir Sovyet uydu devleti haline geldi, ancak nispeten hoşgörülü ve ilerici bir uydu. 1980'deki işçi kargaşası, zamanla siyasi bir güç haline gelen ve 1990'da parlamento seçimlerini ve başkanlığı süpüren bağımsız sendika "Dayanışma"nın (Solidarność) oluşumuna yol açtı.

1990'ların başlarında uygulanan bir "şok terapisi" programı, ülkenin ekonomisini Orta Avrupa'daki en sağlam ekonomilerden birine dönüştürmesini sağlayarak AB'ye kabul edilme umutlarını artırdı. Polonya 01 Mayıs 2004'te AB'nin tam üyesi oldu.