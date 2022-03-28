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    • Güncel
    • 28.03.2022 19:43
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    • 28.03.2022 19:58
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    Türk Hava Yolları'ndan Polonya uçuşları ile ilgili açıklama: Artık aşı ve test zorunluluğu olmayacak

    Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre bundan böyle yurt dışı uçuşlarından biri olan Polonya'ya aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmayacak.

    DHA
    Polonya uçuşlarında aşı ve test zorunluluğu kalktı

    Türk Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" denildi.

    Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

    Konuya ilişkin THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Türk Hava Yolları'ndan Polonya uçuşları ile ilgili açıklama: Artık aşı ve test zorunluluğu olmayacak
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