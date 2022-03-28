İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde isyan var! İZELMAN çalışanlarından eylem kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim meydanlarında söz verip yerine getirmediği birçok vaat gibi belediye çalışanlarına 'Eşit işe eşit ücret söylemi de laftan öteye gidemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN A.Ş bünyesinde çalışan TMMOB ve Genel İş 3 No'lu Şube Üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları, eylem kararı aldı. Mimar, mühendis ve şehir plancıları konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz işçi - mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birim ve kademelerinde görev aldığımız pozisyonlarda gerek aldığımız eğitim, gerek iş tecrübelerimiz ve sosyal birikimlerimizi kullanarak kurumumuzu daima en iyi şekilde temsil etmeye çalışmakta, belediyemizin çatısı altında mesleklerimizi icra etmekten onur ve mutluluk duymaktayız. Bununla birlikte maalesef bu çabalarımızın karşılığını, sosyal demokrat belediyeciliğin temel ilkelerinden olan sosyal adaletin karşılığını alamamaktayız.