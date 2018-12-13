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'li 'nde kapalı gişe hizmet | Vatandaş yolda kaldı

’de teklifleri kabul edilmeyen işçileri, greve başladı. Trenler çalışmadı. Garlar boşaldı. İstasyonlar güvenlik şeridiyle kapatıldı. Vatandaşlar yolda kaldı. ’li belediye ise çözüm için kılını bile kıpırdatmadı.

Kapalı gişe
CHP'li , hizmette sınıfta kaldı. 70 milyon lira harcanarak akıllı trafik sistemi alındı. Bu sistem sayesinde otobüslerin bilgisayarla takibi amaçlandı. Ancak sistem arıza yaptı. 828 No'lu otobüs, Gana'da görüntülenince vatandaş şaşırdı. Ancak kriz bununla sınırlı kalmadı. İzmir Banliyö Sistemi A.Ş.'nin (İZBAN) çalışanları, teklifleri kabul edilmediği için greve başladı. Trenler çalışmadı. Garlar boşaldı. liler, grev nedeniyle trenleri kullanamadı. Hal böyle olunca vatandaşlar özel araçlarıyla yola çıktı. Trafik yoğunluğu arttı.

GÜVENLİK ŞERİDİ...
Grevin 3. gününde de trafik çilesi yaşandı. grevinden haberi olmayan ve az sayıdaki seferlerin hangi saatlerde yapıldığını bilmeyen bazı vatandaşlar, Halkapınar İstasyonu'na çekilen güvenlik şeridini görünce şaştı kaldı. İstasyondan dönmek zorunda kalan yolculardan bazıları duruma tepki gösterdi, bazıları da grev yapan işçilere destek çıktı. İstasyona gelenleri, buradaki güvenlik görevlileri karşıladı. Görevliler, yolcuların en kolay yoldan gidecekleri adreslere ulaşması için yardımcı olmaya çalıştı. İZBAN istasyonlarında, grev dışında çalışan trenlerin saatleri konusunda da gün boyu anonslar yapıldı. İzmirliler, sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililere çağrı yaptı.



İzmirliler, grev nedeniyle istasyondan geri dönmek zorunda kaldı.



İZBAN'daki grev nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Vapurlarda da vatandaşlar balık istifi yolculuk yapmak zorunda kaldı.


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