CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!





CHP MEDYASINDAN ÇİRKİN SALDIRI

Başkan Erdoğan'ın çiftçilerle yaptığı samimi sohbette basit bir yoğurt tarifi vermesinden bile rahatsız olan CHP'liler ve yandaş basın, yoğurt tarifinin yüzlerce lira olduğu yalanıyla hep bir ağızdan Erdoğan'ı hedef aldı.









MALİYETİ ŞİŞİRME YARIŞI

Tarifin maliyetini şişirme yarışına giren CHP basını elini korkak alıştırmadı, bir yoğurt tarifi için 700 lira gibi rakamlar havada uçuştu.







CHP'NİN ON BİNLERCE LİRALIK KEBAP ZİYAFETİNE SESSİZLER

Aynı CHP basını, lüks bir kebapçıda ziyafet çekerken görüntülenen Kılıçdaroğlu'nun masasına tepsi tepsi kebapların servis edilmesi konusunda ise tek bir kelime bile etmedi.









TAM KADRO ZİYAFET

Kalamış sahilinde lüks kebapçıda çekilen görüntülerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yemek yediği görülmüştü.











İMAMOĞLU'NUN TEKNE SKANDALINA DA GIKLARINI ÇIKARMADILAR

"Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelirken tekne kullanmanın sefasını sürdü. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.







Erdoğan'ın yoğurt tarifini lüks bulan CHP medyası, İmamoğlu'nun tekne skandalına ilişkin de sessizliğe gömüldü.















