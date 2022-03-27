İstanbul Boğazı'nda serseri mayın paniği





ERDOĞAN: ÖNLEM ALDIK

Başkan Erdoğan, "Mayınlar konusuyla ilgili olarak, bütün tedbirler tarafımızdan alınmıştır. Bunlar böyle başıboş bir durumda değil. Bu mayınlar su yüzüne çıktığı anda kendi kendini kilitliyor, adeta kendi kendini patlatıyor. Böyle bir özelliği de var. Deniz Kuvvetlerimiz her türlü tedbiri almış vaziyette" dedi.