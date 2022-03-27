İstanbul Boğazı'nda serseri mayın paniği

Rusya-Ukrayna savaşı, denizde de kendini gösterdi. Kiev yönetimi, güney sahillerini korumak için Karadeniz'e 400'ün üzerinde mayın döşedi. Ancak o serseri mayınlardan bazılarının İstanbul Boğazı'na kadar geldiği iddia edildi. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda dün balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. SAS komandoları hemen bölgeye gitti. İncelemelere helikopter de destek verdi. Saat 09.30'dan 15.30'a kadar Boğaz'dan gemi geçişlerine izin verilmedi. İlk incelemelere göre tehlikeli cismin eski Rus mayını olduğu belirtildi.
ERDOĞAN: ÖNLEM ALDIK
Başkan Erdoğan, "Mayınlar konusuyla ilgili olarak, bütün tedbirler tarafımızdan alınmıştır. Bunlar böyle başıboş bir durumda değil. Bu mayınlar su yüzüne çıktığı anda kendi kendini kilitliyor, adeta kendi kendini patlatıyor. Böyle bir özelliği de var. Deniz Kuvvetlerimiz her türlü tedbiri almış vaziyette" dedi.
UZMAN GÖRÜŞÜ
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, önlem alınmazsa büyük tehlike olabileceğini bildirdi: Sinop Burnu'ndan Boğaz'a kadar olan bölge tehlike altında. Burada uluslararası sorun var. Türkiye önlemlerini aldı. Bu mayın görülmemiş olsaydı çok büyük hasarlar olabilirdi. Bir gemiye ya da balıkçı teknesine çarpması facia olacaktı" dedi.