Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü! Rusya - Ukrayna müzakeresi İstanbul'da yapılacak

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.