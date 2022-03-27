Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü! Rusya - Ukrayna müzakeresi İstanbul'da yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.
"TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE DEVAM EDECEK"
Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.