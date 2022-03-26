Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.03.2022 09:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2022 09:18
    ABONE OL

    Terör örgütü PKK'ya 2022 darbesi: Teslim olanların sayısı 19'a yükseldi

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör örgütü PKK’ya 2022 darbesi!

    İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla-Batman-Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2022 YILINDA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 19'A YÜKSELDİ
    2011 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Açıklamada, "Böylelikle 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    16 milyar TL’lik vurgunun kahramanı ilk kez konuştu
    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya 2022 darbesi: Teslim olanların sayısı 19'a yükseldi
        SON DAKİKA