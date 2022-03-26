Son dakika: Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: 1 işçi öldü mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtarıldı.
Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçilerden Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedenine ulaştı, diğer işçi Murat Erdil'i kurtarmak için çalışma başlattı.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabından, "Yahyalı'mızda maden göçüğü meydana geldi. Adana Feke doğumlu Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Göçük altında kalan Murat Erdil'i kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık afiyet diliyorum. Maden işletmecimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini paylaştı.
"EKİPLER, GÖÇÜKTEKİ İŞÇİYLE İLETİŞİM KURDU"
Olay yerine gelen Vali Şehmus Günaydın, gazetecilere, sabah saat 05.30 civarında Yahyalı bölgesinde faaliyet gösteren özel şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.