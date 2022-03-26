Son dakika: Kayseri Yahyalı'da maden ocağında göçük: 1 işçi öldü mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı

"Olayda maalesef bir işçimiz hayatını kaybediyor ve hayatını kaybeden işçimizin naaşı göçük altından çıkarıldı. Göçük altında kalan diğer arkadaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda jandarma, AFAD, firmanın kendi elemanları göçük altında kalan arkadaşımızı kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, kendisiyle iletişime geçti, konuşabiliyorlar. İnşallah bu arkadaşımızı sağ salim göçük altından çıkarırız. Bu konuda arkadaşlarımız bütün birimlerden gerekli yardımı ve desteği alıyor. Olayın ilk meydana geldiği andan itibaren kaymakam, savcı bey olay yerine gelerek olayı yakından takip ediyor. Hep beraber bekliyoruz, inşallah göçük altında kalan işçimizi sağ salim kurtarırız. Kar yağışı var, hava muhalefeti var. Burada ihtiyaç olursa hava koşuları elverirse Kayseri'de ambulans helikopterimiz hazır halde bekliyor."