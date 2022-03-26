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    • Güncel
    • 26.03.2022 08:10
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    • 26.03.2022 08:10
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    Son dakika: Türkiye'den, Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırıya kınama

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik yapılan roketli saldırıyı kınadı. Açıklamada "Suudi Arabistan'la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

    Türkiye’den S. Arabistan’daki saldırıya kınama

    Bakanlık'tan, Suudi Arabistan'daki sivilleri hedef alan saldırılarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "25 Mart günü Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den, Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırıya kınama
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