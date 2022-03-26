Bu da CHP'nin HDP kontenjanından bankamatik memuru! Adana'daki skandal sonrası savcılığa suç duyurusu

Adana'nın Seyhan ilçesinde CHP listesine HDP kontenjanından giren Belediye Melis Üyesi Leyla Karakaş'ın evrakta sahtekârlığı ifşa oldu. Karakaş'ın hiç katılmadığı halde, meclis toplantı tutanaklarına imza attığı ortaya çıktı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri "Evrakta sahtecilik" yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.





KAMERALAR İNCELENDİ

Leyla Karakaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde Seyhan Belediyesi meclis üyesi olarak seçildi. HDP kontenjanından meclis üyeliğine seçilen Karakaş mart ayı toplantılarının hiçbirine katılmadı. Bu durum Cumhur İttifakı üyeleri tarafından kamera görüntüleri ve tutanaklarla belirlendi. Beş gün süren meclis toplantılarının hiçbirine katılmadığını kamera görüntüleriyle tespit ettiklerini belirten Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar, "Başkanlık divanında bulunan kâtip üyeler yoklamayı alır. Daha sonra meclis tutanaklarının özetleri çıkartılıp gelmeyenler ve mazeretli olanlar başkana sunulur ve imza atılır. Herhangi bir mazeret dilekçesi olmadan gelmeyen meclis üyesini göstermek apayrı bir suç. Belediye, kaymamaklık ve valiliğe suç duyurusunda bulunduk" dedi.