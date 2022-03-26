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    • 26.03.2022 09:25
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    Cumhuriyet Gazetesi'nden Ankara-Niğde Otoyolu için astronomik yalan! Bakan Karaismailoğlu sosyal medyadan cevap verdi

    CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara-Niğde Otoyolu için "2.4 milyar Avro garanti ödendi" şeklindeki iddiası bizzat Bakan Karaismailoğlu tarafından yalanlandı. Karaismailoğlu paylaşımda "Bizde icraatlar, Onlarda yalanlar BİTMİYOR!" notuyla gerçek rakamın 24,6 milyon avro olduğu bilgisini aktardı.

    Cumhuriyet’ten astronomik yalan!

    Cumhuriyet Gazetesi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yaptığı haberde 2020 yılı için ödenen garanti miktarına ilişkin astronomik bir rakam yer aldı. Görsel olarak da otoyolun daha açılmadan önceki fotoğrafını kullanması dikkat çekti.

    "Ankara-Niğde Otoyolu için 2020'de 2.4 milyar Avro garanti ödendi." ifadesinin yer aldığı habere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyadan cevap verdi.

    Karaismailoğlu paylaşımda "Bizde icraatlar, Onlarda yalanlar BİTMİYOR!" notuyla gerçek rakamın 24,6 milyon avro olduğu bilgisini aktardı.


    MUHALEFETIN İLKE EDİNDİĞİ GOEBBELS'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI
    Gerçek ile Cumhuriyet Gazetesinin açıkladığı rakam arasında fark Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels "Kitleleri etkilemek istiyorsanız ortaya bir yalan atın. Ama kocaman bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar edin. Ve ardından o kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." sözlerini hatırlattı.

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    Haberler Güncel Cumhuriyet Gazetesi'nden Ankara-Niğde Otoyolu için astronomik yalan! Bakan Karaismailoğlu sosyal medyadan cevap verdi
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