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    • 25.03.2022 08:28
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    Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

    Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

    Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklu

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 19 kişinin mahkemedeki ifadeleri sabaha karşı tamamlandı.

    Aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve polis memuru M.D'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

    Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Öte yandan firari 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

    OPERASYON
    Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 11 ildeki operasyonlarda aralarında müze müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Devam eden operasyonlarda firari 3 kişiden ikisi yakalanmıştı.

    Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y'nin eşinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

    "Rüşvet", "belgede nitelikli sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "izinsiz kazı yapma" gibi suçlamalar yöneltilen şüphelilerden bazılarının, operasyonla ele geçirilerek müzeye teslim edilen tarihi eserleri, orijinal olmasına rağmen sahte olarak kayıt altına aldıkları ileri sürülmüştü.

    Operasyonda ele geçirilen heykelin, Donatello'nun "Davut" heykelinin 18. yüzyılda yapılan bir replikası olduğu belirtilmişti.

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