Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.03.2022 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2022 08:05
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

    AA
    Başkan Erdoğan yurda döndü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

    Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR" saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.

    Başkan Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken kongre detayı
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
        SON DAKİKA