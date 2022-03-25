



ERDOĞAN KÜRESEL LİDER HALİNE GELDİ

Bugünkü köşesinde Başkan Erdoğan'ın küresel liderliğine vurgu yapan gazeteci Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, Libya operasyonu, Karabağ zaferindeki etkisi nedeniyle zaten bir süredir küresel liderliğini gösteriyordu. Ama Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı onu küresel liderliğe taşıdı." ifadelerini kullandı.



Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ne Afganistan ne Suriye savaşına benziyor. Ukrayna Savaşı dünyayı yeniden formatlıyor.

Büyük krizler büyük liderleri ortaya çıkarıyor, sıradan isimleri ise tarih sahnesinden çekiyor.

Yeltsin'i darbeye karşı tankın üstüne çıkması lider yapmıştı. Ukrayna krizi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küresel bir lider haline getirdi. Erdoğan, Libya operasyonu, Karabağ zaferindeki etkisi nedeniyle zaten bir süredir küresel liderliğini gösteriyordu. Ama Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı onu küresel liderliğe taşıdı.

Biden ve Putin'in savaş için çırpındığı, Zelenski'nin ülkesini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın karşısında durarak, barışın sağlanması için hem Putin hem Zelenski ile aktif diplomasi yürüterek savaşın durmasını isteyenler için umut oldu.