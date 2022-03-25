Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Başkan Erdoğan Brüksel'de ikili temaslarda da bulundu. İlk randevusu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'laydı.
ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi.
NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.
ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve sonrası İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmeye iki ülkenin temsil heyeti de eşlik etti.