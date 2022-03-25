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    • 25.03.2022 09:17
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    • 25.03.2022 09:17
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    Ukrayna savaşında yürüttüğü kritik diplomasi Başkan Erdoğan'ı küresel liderliğe taşıdı

    Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi, Brüksel'de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan zirve boyunca kritik temaslarda bulundu, Ukrayna savaşının çözümü için üstlendiği lider rolünü bir kez daha gösterdi. Zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı Draghi, Estonya Başbakanı Kallas ve İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi. Bugünkü köşesinde Başkan Erdoğan'ın küresel liderliğine vurgu yapan gazeteci Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, Libya operasyonu, Karabağ zaferindeki etkisi nedeniyle zaten bir süredir küresel liderliğini gösteriyordu. Ama Ukrayna Savaşı’ndaki tavrı onu küresel liderliğe taşıdı." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Savaşı onu küresel liderliğe taşıdı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katıldı.

    Başkan Erdoğan Brüksel'de ikili temaslarda da bulundu. İlk randevusu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'laydı.

    ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi.

    NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.



    ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ İLE BİR ARAYA GELDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve sonrası İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmeye iki ülkenin temsil heyeti de eşlik etti.

        ERDOĞAN-KALLAS GÖRÜŞMESİ
        Başkan Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi.

        Estonta Başbakanı Kallas, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan ile görüşmesinde NATO'nun daha fazla caydırıcılığına olan ihtiyacı ve Ukrayna'ya desteği ele aldıklarını belirten Kallas, "Ukrayna uzun vadeli yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda Türkiye'nin çabalarını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

        Kallas ayrıca Türkiye'ye (NATO misyonu çerçevesinde) Polonya'da bulundurduğu güçlerinin varlığıyla bölgenin güvenliğine sağladığı katkı nedeniyle teşekkür ettiğini vurguladı.

        ERDOĞAN-JOHNSON GÖRÜŞMESİ
        Başkan Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Görüşmeye iki ülkenin temsil heyeti de eşlik etti.

        Görüşme sonrası açıklama yapan Johnson, "Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm (Bayraktar) TB2'lerdir" dedi.



        ERDOĞAN KÜRESEL LİDER HALİNE GELDİ
        Bugünkü köşesinde Başkan Erdoğan'ın küresel liderliğine vurgu yapan gazeteci Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, Libya operasyonu, Karabağ zaferindeki etkisi nedeniyle zaten bir süredir küresel liderliğini gösteriyordu. Ama Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı onu küresel liderliğe taşıdı." ifadelerini kullandı.

        Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

        Ne Afganistan ne Suriye savaşına benziyor. Ukrayna Savaşı dünyayı yeniden formatlıyor.

        Büyük krizler büyük liderleri ortaya çıkarıyor, sıradan isimleri ise tarih sahnesinden çekiyor.

        Yeltsin'i darbeye karşı tankın üstüne çıkması lider yapmıştı. Ukrayna krizi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küresel bir lider haline getirdi. Erdoğan, Libya operasyonu, Karabağ zaferindeki etkisi nedeniyle zaten bir süredir küresel liderliğini gösteriyordu. Ama Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı onu küresel liderliğe taşıdı.

        Biden ve Putin'in savaş için çırpındığı, Zelenski'nin ülkesini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın karşısında durarak, barışın sağlanması için hem Putin hem Zelenski ile aktif diplomasi yürüterek savaşın durmasını isteyenler için umut oldu.

            LİDER DİPLOMASİSİ

            Bunu Ukrayna sürecinde Erdoğan'ın Biden, Putin ve Zelenski başta olmak üzere 35 ülke temsilcisiyle görüşmesinden, NATO zirvesindeki görüştüğü liderlerin profilinden ve Antalya Zirvesi'nde Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını bir araya getiren ülke olmamızdan dolayı daha iyi anlıyoruz.

            LİDERLİK ÇİZGİSİ

            Erdoğan'ın liderlik çizgisinde belli aşamalar var. AK Parti'yi kurup tek başına iktidar olmasından 27 Nisan e-muhtırasına yanıt vermesine, AK Parti'ye açılan kapatma davasının ters yüz edilmesinden Davos'ta çekilen "One minute"e kadar bir liderin doğuşundan dünya sahnesine çıkışına tanık olduğumuz süreçlerdi. 15 Temmuz'da darbenin başarısızlığa uğratılması ise Erdoğan'ı darbelerle mücadelede konusunda farklı bir yere taşıdı.

            Ama Ukrayna Savaşı'nda sergilediği liderlikle Erdoğan yeni bir hikâye yazıyor. Küresel liderliğini gösteriyor. Barışın sağlanması adına bu liderliğe ihtiyaç var.

            Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler...

            CHP VE İYİ PARTİ SEÇMENİNDEN DESTEK

            Cumhurbaşkanı'nın bu tavrı kamuoyu araştırmalarında da kendini gösteriyor. AK Parti Genel Merkezi'nin yaptırdığı ankette "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği nasıl buluyorsunuz?" sorusuna toplumun yüzde 80.5'i başarılı buluyorum yanıtını veriyor.

            AK Parti'nin oyu dikkate alındığında bunların hepsinin iktidara mensup seçmenler olmadığı belli. Bir AK Parti kadar daha destek buluyor. Demek ki CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere diğer partilerin seçmenleri de Erdoğan'ın Ukrayna konusunda sergilediği liderliği doğru buluyor. O nedenle diyorum ki Ukrayna Savaşı siyaseti yeniden formatlıyor.

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            Haberler Güncel Ukrayna savaşında yürüttüğü kritik diplomasi Başkan Erdoğan'ı küresel liderliğe taşıdı
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