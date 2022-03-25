Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" skandalında flaş gelişme! Eski CHP'li Banu Özdemir'in beraat kararı BAM'dan döndü

BAM MAHKEMENİN BERAAT KARARINI BOZDU

Kararı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, kamu barışının bozulma ihtimalinin olayda bulunup bulunmadığının değerlendirilip sanığın hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesinin gerektiğine dikkat çekerek , eksik soruşturma ve incelemeden dolayı bozma kararı verdi.

"KORSANLARLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILSIN"

Özdemir hakkında verilen beraat kararının eksik soruşturma ve buna dayalı hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozan daire, dosyanın yeniden incelenmesi için hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi. Sabah'ın haberine göre mahkeme, Banu Özdemir'in ezan sistemine korsan giriş yapan kişilerle bir bağlantısının olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.