Sözde özgür ve bağımsız medya! ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı Medyascope ve P24'e onbinlerce dolar aktardı

MEDYASCOPE İSVEÇ VE NORVEÇ'TEN DE FONLANDI

Medyascope'un 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı tespit edilmişti. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edildi. Medyascope'un Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı.