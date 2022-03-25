Sözde özgür ve bağımsız medya! ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı Medyascope ve P24'e onbinlerce dolar aktardı

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın; Türkiye'de yayın yapan medya kuruluşlarını fonlamaya devam ettiği ortaya çıktı.
Chrest Foundation Vakfı'nın; Gazeteci Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'a 80,462 dolar ve Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün 65,305 dolar hibede bulunduğu öğrenildi. Vakfın; Hrant Dink Vakfı'na 69,105 dolar fonladığı bildirildi.
Chrest Foundation Vakfı'nın; 2016-2022 yılları arasında Medyascope'a 577 bin 462 dolar, P24'e 2019-2021 yılları arasında 130 bin 305 dolar fonladığı tespit edildi.
MEDYASCOPE İSVEÇ VE NORVEÇ'TEN DE FONLANDI
Medyascope'un 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı tespit edilmişti. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edildi. Medyascope'un Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı.