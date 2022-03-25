🌧Hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 🌤İSTANBUL 26 - 27 MART HAVA DURUMU! Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Isparta çevreleri ile öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde sağanak yağış şeklinde görülmesi, öğle saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 7°C, 17°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR -1°C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

KAYSERİ -2°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

KONYA 0°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı