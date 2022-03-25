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    • 25.03.2022 06:59
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    CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK skandalında flaş gelişme: Parkı bilerek PKK sembolleriyle donattılar

    İstanbul'da CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptırmış olduğu çocuk parkının dekoratifi tartışmalara neden olmuştu. Peyzaj mimarları Yüksel Pehlevan ve Gülsüm Mağara ile Küçükçekmece Belediyesi kontrol mühendisi Deniz Doğan Koca hakkında verilen beraat kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

    Parkı bilerek PKK sembolleriyle donattılar

    İstanbul'da Küçükçekmece Belediyesi'nin çocuk parkını PKK sembolleriyle yenilemesine ilişkin davada, düzenlemeden sorumlu tutulan peyzaj mimarları Yüksel Pehlevan ve Gülsüm Mağara ile Küçükçekmece Belediyesi kontrol mühendisi Deniz Doğan Koca hakkında verilen beraat kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunan savcılık, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, beraat kararının bozulmasını talep etti. Savcının istinaf başvurusunda parkın, ihale evraklarındaki planın çok ötesinde, ihale şartnamesine aykırı olarak yapıldığına dikkat çekildi. Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal medya yazışmalarına ve beyanlarına bakıldığında ise sanıkların parkı bilerek PKK sembolleriyle donattığı vurgulandı.

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