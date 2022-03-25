Başkan Erdoğan talimatı verdi! Tarımda yerli üretim hamlesi: Çiftçiden gelir garantili alım

Tarım ve gıda güvenliği konusu Başkan Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip edip anında müdahalelerde bulunuyor. Erdoğan'ın milletvekilleri ve kurmayları ile yaptığı toplantılarda da konu sık sık gündeme geliyor.
Son yapılan toplantılarda Erdoğan, tarım politikalarının yenilenmesi konusunda talimat verdiğine dikkat çekip, "Tarıma yönelik yeni adımlar atılacak. Planlamalar yapılıyor. Bu konuda tarım bakanımıza da talimat verdim, yeni bazı adımlar olacaktır" dedi.
YERLİ ÜRETİM HAMLESİ
Başkan Erdoğan'ın talimatı ile tarıma yönelik yeni bir yol haritası belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Tarım Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaların hedefi "Üretiminin arttırılması, Türkiye'nin buğday, ayçiçeği gibi temel ürünlerde kendi yeterliliğini sağlamak" olacak. Yeni bir yerli üretim hamlesi başlatılacak.