Başkan Erdoğan talimatı verdi! Tarımda yerli üretim hamlesi: Çiftçiden gelir garantili alım





Ancak Türkiye şu anda dünyanın en büyük un, makarna, irmik üreticilerinden biri. Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğdayı işleyerek yurt dışına satıyor. Bunda bir sıkıntı olmaması için gerek hem devlet hem de iş insanlarının gerekli girişimleri başlattığı bildirildi.



Buğday alımında Rusya ve Ukrayna'dan doğan boşluğun doldurulması için Kazakistan, Arjantin, Brezilya piyasalara yönelindiği öğrenildi. Bu yıl dünyadaki üretimde bir aksama olmayacağı için Türkiye'nin buğday tedarikinde de sıkıntı beklenmiyor.