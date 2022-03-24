İzmir Dikili’de, deniz suyu çekilmesi 50 metreyi buldu

Limanda 20 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Öner, denizdeki çekilmenin geçen senelere kıyasla bu yıl daha belirgin olduğunu ifade etti.

Balıkçılar açısından herhangi bir tehlikenin olmadığını aktaran Öner, "Fakat denizin dibinde akıntı çok oluyor. Akıntı çok olduğu için de bu durum küçük balıkçıları ister istemez etkiliyor. Sarsılma olduğu için küçük tekneler çıkmamayı tercih ediyor." dedi.

Eşiyle Bademli koylarına gelen Sevgi Han ise denizin durumunu görünce şaşkınlık yaşadıklarını kaydetti.

Dikili'nin görülmeye değer yerleri olduğuna dikkati çeken Han, şöyle dedi:

"Harika bir doğası var. Aşık oldum diyebilirim. Fakat denizi görünce şoka girdim. Denizde 50-60 metrelik çekilme var. Bu bizim için çok üzücü oldu. Umarım bilim insanları mutlaka daha farklı açıdan açıklayacaktır. Hayra alamet olsun diyorum. Gelecek nesil için kaygılıyım. Bizler, karı koca doğa severiz. Elimizden geldiği kadar doğaya saygılı bir şekilde dolaşmaya çalışıyoruz. Umarım bu şok edici manzaraları rotamızda, başka yerlerde görmeyiz."