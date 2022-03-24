Sağanak yağışlar yeterli oldu mu? Konya Ovası can çekişiyor: yoğun bakımdaki hasta gibi

Türkiye'de 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kent olan Konya'da, arazinin yüzde 55'i tarım alanı olarak kullanılıyor. Konya'da en çok tahıl ürünleri yetiştirildiğinden Türkiye'nin tahıl ambarı olarak biliniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İç Anadolu Bölgesinde 1 Ekim 2021-7 Mart 2022 arasında yapılan yağış ölçümlerinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 87 oranında yağış artışı gözlendi. Konya Ovası'nda da bölgeye düşen yağışlar sonrasında yer altı su seviyelerinde yükselme beklentisi oluştu.
"YAĞIŞIN ARTMASI YER ALTI SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİNE ENGEL OLAMIYOR"
Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, bu beklentinin yanlış olduğunu belirtti. Nalbantçılar, "Konya Ovası için yapılmış olan akademik çalışmalarda ve değerlendirmelerde ortaya çıkan şudur; Yağışın artması veya eksilmesi, maalesef yer altı suyu seviyesinin düşmesine engel olamıyor. Dolayısıyla da 'çok yağdı, yer altı su seviyesi yükseldi' gibi bir algı içerisinde olmamız hatalıdır.
Kış sezonu olması nedeniyle şu an bölgede yer altı suyundan yararlanma olmadığından ötürü yer altı su seviyeleri bu aylarda stabil durumundadır. Geçen yıl itibariyle azaldığı noktada durmaktadır. Bir miktar kapilarite etkisiyle bir miktar seviyelerde minik değişimler olabilir, yükseliyormuş gibi bir algı oluşturabilir. Bu çok normaldir. Bu yer altı su seviyesinin yükseldiği anlamına gelmemektedir. Kuruyan toprağın kendi nemini sağlaması için yer altı suyundan almış olduğu emanetlerdir. Dolayısıyla global olarak konuşacak olursak yer altı su seviyesi geçtiğimiz sezon sonu itibariyle çekim olmadığı için düştüğü noktada bugün durmaktadır. Ama sezon başladığında yer altı sularında tekrar ufak ufak ve bazı bölgelerde metrelerce yine düşümleri göreceğimizi tahmin etmek zor değildir" dedi.