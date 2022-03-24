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    • Haberler
    • 24.03.2022 13:36
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    • 24.03.2022 14:03
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    CHP yandaşı TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha kustu! 'Kıllı adamlar... çorap kokar'

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı için her fırsatta hamle yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesimin oyunu alabilmek için sürekli olarak "helalleşme" vurgusu yapıyor ve 28 Şubat sürecinde mağdur olanlardan özür dilemeye çalışıyor. Ancak CHP'liler İslam düşmanlığı kusmaya devam ediyor. Enver Aysever, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Şanlıurfa'da yer sofrasında yemek yediği fotoğraf üzerinden "O kıllı adamların yer sofrasına oturamam ayak kokar" diyerek bir kez daha İslam'a geleneklerimize olan düşmanlığını gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Enver Aysever’in İslam düşmanlığı

    CHP yandaşı TELE1'de yayın yapan Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı yayında İslam'a Müslümanlara ve geleneklerimize hakaret etti. Aysever Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Şanlıurfa'da yer sofrasında oturup yemek yediği fotoğraf üzerinden İslami kesimi hedef aldı.

    "O KILLI ADAMLARIN SOFRASINA OTURMAM AYAK KOKAR"
    Aysever, şunları söyledi "O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturup o acayip siyah çoraplarla (nedense bana hep kokuyormuş gibi geliyor) adamlar oturduğunda çorapların kokusu burnuma geliyor. Zaten o masaya oturup da o yemeği yiyemem. "

    HEDEF: İSLAM, GELENEKLER
    CHP'li Enver Aysever'in bu sözlerle hedefi elbette sadece Bakan Nebati değil. Müslümanların günde 5 vakit ibadet etmek için gittikleri camilere kiliselerden farklı olarak ayakkabısız sadece çoraplarla giriliyor. Aysever, bu sözlerle içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Anadolu geleneklerinde de yer yüzyıllardır yer sofrası yer alıyor. Hatta günümüzde de birçok evde yer sofraları kuruluyor ve geniş aileler bir arada yemek yiyor.

    KILIÇDAROĞLU HELALLEŞSE DE MÜSLÜMANLARA DÜŞMANLAR
    Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tüm tuşlara basan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 28 Şubat'ta bir kez daha "helalleşme" vurgusu yapmıştı. Hatta Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta İstanbul'da başörtülü kadınlarla bir araya gelmişti.

        ENVER AYSEVER, BUNLARA NE DİYECEK?
        İslam'a Müslümanlara Anadolu geleneklerine düşman olan topluma üstten bakan Enver Aysever, ait olduğu düşünceyi sözleriyle bir kez daha yansıttı.


        Ahmet Davutoğlu'nun öğrencilik yılları (soldan 3.)

        Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu da yer sofralarında oturup görüntü vermişlerdi.

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        CHP’li Enver Aysever’in İslam düşmanlığı
        Haberler Haberler CHP yandaşı TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha kustu! 'Kıllı adamlar... çorap kokar'
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