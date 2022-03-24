CHP yandaşı TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha kustu! 'Kıllı adamlar... çorap kokar'

HEDEF: İSLAM, GELENEKLER

CHP'li Enver Aysever'in bu sözlerle hedefi elbette sadece Bakan Nebati değil. Müslümanların günde 5 vakit ibadet etmek için gittikleri camilere kiliselerden farklı olarak ayakkabısız sadece çoraplarla giriliyor. Aysever, bu sözlerle içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Anadolu geleneklerinde de yer yüzyıllardır yer sofrası yer alıyor. Hatta günümüzde de birçok evde yer sofraları kuruluyor ve geniş aileler bir arada yemek yiyor.