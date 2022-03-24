CHP yandaşı TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha kustu! 'Kıllı adamlar... çorap kokar'

CHP yandaşı TELE1'de yayın yapan Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı yayında İslam'a Müslümanlara ve geleneklerimize hakaret etti. Aysever Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Şanlıurfa'da yer sofrasında oturup yemek yediği fotoğraf üzerinden İslami kesimi hedef aldı.
"O KILLI ADAMLARIN SOFRASINA OTURMAM AYAK KOKAR"
Aysever, şunları söyledi "O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturup o acayip siyah çoraplarla (nedense bana hep kokuyormuş gibi geliyor) adamlar oturduğunda çorapların kokusu burnuma geliyor. Zaten o masaya oturup da o yemeği yiyemem. "
HEDEF: İSLAM, GELENEKLER
CHP'li Enver Aysever'in bu sözlerle hedefi elbette sadece Bakan Nebati değil. Müslümanların günde 5 vakit ibadet etmek için gittikleri camilere kiliselerden farklı olarak ayakkabısız sadece çoraplarla giriliyor. Aysever, bu sözlerle içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Anadolu geleneklerinde de yer yüzyıllardır yer sofrası yer alıyor. Hatta günümüzde de birçok evde yer sofraları kuruluyor ve geniş aileler bir arada yemek yiyor.
KILIÇDAROĞLU HELALLEŞSE DE MÜSLÜMANLARA DÜŞMANLAR
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tüm tuşlara basan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 28 Şubat'ta bir kez daha "helalleşme" vurgusu yapmıştı. Hatta Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta İstanbul'da başörtülü kadınlarla bir araya gelmişti.