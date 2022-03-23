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    • 23.03.2022 21:21
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    • 23.03.2022 21:21
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    Van, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Afyon'da yarın okullar tatil mi? 24 Mart Perşembe kar yüzünden tatil olan iller hangileri?

    Kar tatili son dakika haberleri öğrenciler ve velileri tarafından akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili haberleri dün peş peşe geldi. Bu kapsamda Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Bugün hangi illerde kar tatili var sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor ve 24 Mart kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, yarın okullar tatil mi, ders var mı? 24 Mart Perşembe kar tatili olan iller hangileri? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Van, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Afyon’da yarın okullar tatil mi?

    Mart ayından itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte 24 Mart Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

    24 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER!

    Bitlis merkez ve Tatvan'da okullara 'kar' tatili

    BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesi ile bağlı köylerde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

    Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Bitlis merkez, Tatvan ve bağlı köy beldelerimizde YİBO'lar hariç diğer tüm okullar 24 Mart perşembe günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmasalarına karar verilmiştir" denildi.

    MUŞ'TA EĞİTİME KAR TATİLİ

    Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildiğini duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.
    Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
    "Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

    HAVALAR ISINACAK MI?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Eskişehir çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış, Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE 3°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL 3°C, 8°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        KIRKLARELİ 4°C, 9°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        KOCAELİ 3°C, 7°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR -4°C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

        DENİZLİ 1°C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR 5°C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA 4°C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ADANA 5°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA 9°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

        HATAY 2°C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

        ISPARTA 0°C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA -4°C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR -4°C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

        KAYSERİ -5°C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA -2°C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        BOLU -5°C, 4°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

        DÜZCE -1°C, 9°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        KASTAMONU -4°C, 6°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı, kıyıları yağmurlu

        ZONGULDAK 2°C, 8°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE 3°C, 7°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        SAMSUN 2°C, 9°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        TOKAT -1°C, 6°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

        TRABZON 4°C, 8°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

        DOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM -5°C, 1°C
        Çok bulutlu, kar yağışlı

        KARS -7°C, -2°C
        Çok bulutlu,kar yağışlı

        MALATYA 1°C, 7°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        VAN -3°C, 6°C
        Çok bulutlu, kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        DİYARBAKIR 0°C, 12°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

        GAZİANTEP -1°C, 11°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        SİİRT 5°C, 11°C
        Çok bulutlu, yağmurlu

        ŞANLIURFA 5°C, 12°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
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        Haberler Güncel Van, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Afyon'da yarın okullar tatil mi? 24 Mart Perşembe kar yüzünden tatil olan iller hangileri?
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