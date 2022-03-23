Bayburt, Gümüşhane, Karaman, Konya, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 24 Mart kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar...





24 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER!

Bitlis merkez ve Tatvan'da okullara 'kar' tatili

BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesi ile bağlı köylerde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.



Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Bitlis merkez, Tatvan ve bağlı köy beldelerimizde YİBO'lar hariç diğer tüm okullar 24 Mart perşembe günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmasalarına karar verilmiştir" denildi.

MUŞ'TA EĞİTİME KAR TATİLİ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."