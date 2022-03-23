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    • Güncel
    • 23.03.2022 11:04
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    • 23.03.2022 11:04
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    Son dakika: Kadına yönelik şiddetle mücadelede "gizlilik adımı"! Bu sabah itibarıyla başladı

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Kadına yönelik şiddetle mücadelede) Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu.

    Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem başladı

    Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kadına yönelik şiddetle mücadelede "gizlilik adımı"! Bu sabah itibarıyla başladı
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