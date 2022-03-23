Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile BAE Mali İstihbarat Birimi mali suçlarla mücadelede iş birliği yapacak

MİB'ler, diğer ülke biriminden talep gelmesi durumunda, onun adına araştırma yapacak ve bu çalışmalar yurt içinde gerçekleştirilmişse elde edebilecekleri bütün bilgileri verecek. Bu kapsamda, doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlanabilir veya elde edilebilir olması gereken bütün bilgiler, özellikle MİB'lerin kendi yurt içi analizleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgiler, MİB'lerin yurt içinde doğrudan veya dolaylı olarak elde etme veya erişim sağlama yetkisine sahip oldukları diğer her türlü bilgiler yer alacak.

Taleplerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için MİB'ler taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgilerle hukuki verilerin sağlanması için en üst seviyede gayret sarf edecek.