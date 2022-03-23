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    • 23.03.2022 06:59
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    • 23.03.2022 07:31
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    Hakkari'de 52 kilo patlayıcı ile yakalanan bomba kuryesi polisin dosyası kabarık çıktı!

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve Hakkâri Yüksekova'da aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan Polis Memuru Abuzer Kartal ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

    Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve Hakkâri Yüksekova'da aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan Polis Memuru Abuzer Kartal ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

    Abuzer Kartal'ın geçen yıl görev yaptığı Kocaeli'nde, eşinin boşanma davasına bakan Avukat Ahmet Alkan'ı tehdit ederek bürosunun güvenlik kamera kablolarını kestiği ve bu konu ile ilgili de hakkında soruşturma açıldığı, mala zarar verme ve tehdit suçları ile adli işlem gördüğü öğrenildi.



    Yine Kartal'ın Şırnak'ta görev yaptığı esnada meydana gelen bir kablo hırsızlığı ile ilgili açılan soruşturma sonucu ihraç edildiği daha sonra açtığı mahkeme ile göreve geri döndüğü öğrenildi.



        MAHKEME İLE GÖREVE GERİ DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
        Sabah'ta yer alan habere göre, önceki gün Şırnak'ta görev yaptığı esnada kablo hırsızlığı ile ilgili açılan soruşturmada ihraç edilen Kartal'ın daha sonra mahkeme ile göreve geri döndüğü de öğrenildi.



        Ele geçirilen patlayıcılar ile ilgili gözaltında olan Kartal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
        Haberler Güncel Hakkari'de 52 kilo patlayıcı ile yakalanan bomba kuryesi polisin dosyası kabarık çıktı!
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