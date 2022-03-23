Alaattin Çakıcı’nın temyiz başvurusunda son dakika gelişmesi! Yargıtay 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi

YETERSİZ GEREKÇELERLE HÜKÜM KURULDU

Söz konusu fiillerin örgüt kapsamında işlenip işlenmediğinin, tasarlamanın unsurlarının oluşup oluşmadığı hususlarının karar yerinde tartışılması ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tespit edilmesi gerektiği vurgulanan tebliğnamede, yetersiz gerekçeyle hükümler kurulduğu kaydedildi.

Delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği kaydedilen tebliğnamede, gerekçeli kararda açık bir şekilde gösterilmeyen telefon görüşmelerine atıfta bulunduğu ve yetersiz gerekçeyle hükümler kurulduğu belirtildi.

KARARIN BOZULMASI TALEP EDİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu gerekçelerle sanık avukatlarının temyiz itirazlarını yerinde gördüğünü belirterek kararın bozulmasını talep etti.

Savcılık, tebliğnamesini Yargıtay 1. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı'na gönderdi. Daire'nin incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.