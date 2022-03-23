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    • 23.03.2022 21:37
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    23 Mart İnternet neden çekmiyor son dakika! İnternet neden çalışmıyor? Vodafone internet sorunu ne zaman düzelecek? İstanbul internet kesintisi!

    Vodafone internet sorunu ne zaman düzelecek? Soruları araştırılmaya başlandı. Türkiye'de bugün Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. Öte yandan internette de sorun yaşandığı söyleniyor. Peki, İnternet neden çekmiyor son dakika? İnternet neden çalışmıyor? 23 Mart Vodafone internet sorunu ne zaman düzelecek? İstanbul internet kesintisi!

    takvim.com.tr
    İnternet neden çekmiyor son dakika! İnternet neden çalışmıyor? 23 Mart Türk Telekom internet sorunu ne zaman düzelecek? İstanbul internet kesintisi!

    Tüm illerden vatandaşlar internet sorunu hakkında araştırmalara başladı. Arama motorlarında 'İnternet neden çalışmıyor? Soruları araştırılmaya başlandı. Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook peş peşe çöktü. Bu gelişmelerin ardından internet erişim problemi de yaşanmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylar!

    İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ın çökmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız internette bir kesinti ya da yaşanan yavaşlama ile ilgili arama yapmaktadır.

    İNTERNET ÇEKMİYOR SON DAKİKA! İNTERNET NEDEN ÇALIŞMIYOR?

    Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı, evdeki internetlerini kullanmada problem yaşıyor. Türkiye genelinde yaşanan bu problem, kullanıcıların internetlerini kullanmasını zorlaştırıyor. Konuya ilişkin internet sağlayıcılarından henüz bir açıklama gelmedi.

    Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor. Yaşanan bu problemin 1-2 saat içinde düzelmesi bekleniyor.

        İNTERNET NEDEN ÇEKMEZ?

        Artık hem kişisel olarak hem de kurumsal yapı altında internet hem ev hem de işyerlerinde bulunmaktadır. Hayatın vazgeçilmez bir unsuru olması ile beraber, aynı zamanda bazı sebeplerden dolayı internet çekmeme durumu ile karşı karşıya kalmak mümkün olabiliyor. Buradaki sebeplerden biri sağlayıcı tarafından verilen problem olabilir.

        Böyle durumlarda mutlaka müşteri hizmetleri üzerinden destek almak gerekmektedir. Tabii bağlantı kısımlarında yaşanabilecek sorunlar ya da modem problemi de ön plana çıkıyor. Ayrıca wifi sinyalinin menzil dışında olması ile beraber, internet çekmemesi ya da yavaşlaması gibi sorunlar ön plana çıkabilmektedir.

        SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÇÖKTÜ!

        Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü.

        WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor.

        Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'da da erişim sorunu yaşanıyor.
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        Haberler Güncel 23 Mart İnternet neden çekmiyor son dakika! İnternet neden çalışmıyor? Vodafone internet sorunu ne zaman düzelecek? İstanbul internet kesintisi!
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