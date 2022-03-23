23 Mart İnternet neden çekmiyor son dakika! İnternet neden çalışmıyor? Vodafone internet sorunu ne zaman düzelecek? İstanbul internet kesintisi!

Tüm illerden vatandaşlar internet sorunu hakkında araştırmalara başladı. Arama motorlarında 'İnternet neden çalışmıyor? Soruları araştırılmaya başlandı. Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook peş peşe çöktü. Bu gelişmelerin ardından internet erişim problemi de yaşanmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylar!
İNTERNET ÇEKMİYOR SON DAKİKA! İNTERNET NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı, evdeki internetlerini kullanmada problem yaşıyor. Türkiye genelinde yaşanan bu problem, kullanıcıların internetlerini kullanmasını zorlaştırıyor. Konuya ilişkin internet sağlayıcılarından henüz bir açıklama gelmedi.
Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor. Yaşanan bu problemin 1-2 saat içinde düzelmesi bekleniyor.