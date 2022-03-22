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    • 22.03.2022 10:11
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    Tansu Çiller'in aktif siyasete girme ihtimali kimlerde endişe yarattı? Dengesi bozulacak siyasetçiler kim? Akşener'i neden bakan yapmıştı?

    Türkiye Cumhuriyeti 22. Başbakanı Prof. Dr. Tansu Çiller, Turkuvaz Medya Grubu’nun düzenlediği ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’nde aktif siyasete dönüş sinyali vermişti. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Mahmut Övür; Çiller'in aktif siyasete girmesiyle birlikte hangi siyasetçilerin dengesinin bozulacağına dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Öte yandan Övür, Çiller siyasete girdiğinde Akşener'in derin bir soruyla karşılaşacağına vurgu yaparak Akşener'in bakanlık dönemine ilişkin bir detaya dikkat çekti.

    Akşener’i neden bakan yapmıştı?

    Türkiye Cumhuriyeti 22. Başbakanı Prof. Dr. Tansu Çiller, Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde aktif siyasete girip girmeyeceği konusunda sorulan bir soru üzerine, "Benim artık kişisel olarak bir beklentim yok. Ben artık milletime bir şeyler vermek, her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Sadece hazır değilim, ancak bunu istiyorum. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim, bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım" demişti.

    Tansu Çiller Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde konuştu

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