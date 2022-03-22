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    • 22.03.2022 09:03
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    Son dakika: FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 ilde 132 gözaltı kararı

    Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada "mahrem imam" olduğu tespit edilen 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı Ankara merkezli operasyon 50 ilde devam ediyor.

    50 ilde düğmeye basıldı! 132 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 "mahrem imam" hakkında soruşturma başlatıldı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı Ankara merkezli operasyon 50 ilde devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 ilde 132 gözaltı kararı
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