"Berat Albayrak 'şehir efsanesi' olarak tanımladığı, Türkiye ekonomisine özgü bazı genel kabulleri kökünden sarsıyor"



Yine Albayrak'ın raflardan indirip, sıcak iktisat masasına taşıdığı bir Merkez Bankası araştırmasına göre, (1994-2012) Türkiye'nin reel efektif döviz kurunun yüzde 1 düşmesi ihracatın ithalatı karşılama oranını 0.94 ila 1.45 arasında artırıyor.

Berat Bey, ilave olarak şu argümanı da okurlarıyla paylaşıyor:

"Rekabetçi kur, cari dengeyi destekliyor! Bilimsel çalışmalar Türkiye'de 1 puanlık reel kur artışının ihracatı ortalama 0,6 puan artırdığını, ithalatı ise ortalama 0,9 puan kadar azalttığını gösteriyor!"

Ve bam teli...





"Rekabetçi kur!"

Berat Albayrak'a göre, rekabetçi kur politikasının özünde, ihracatçının döviz cinsinden üretim maliyetlerinin düşmesi, müşterilerine döviz cinsinden daha ucuza mal satması ve böylece ihracat pazarlarındaki payını artırması realitesi yatıyor.

Son olarak, döviz kurlarının rekabetçi seviyeye hızlı bir şekilde gelmesi, ardından denge oluşturulmasının hayati önemine odaklanan Albayrak, "Döviz kurlarının denge noktası nedir?" sorusuna, kısa ve net bir açıklama getiriyor:

"Ekonomimiz; potansiyel seviyesinde, yani yaklaşık yüzde 5 civarında büyürken cari açık vermiyorsak döviz kurumuz denge noktasına gelmiş demektir!"

Özetle...

Albayrak'ın açtığı pencere Türkiye ekonomisine; yerleşik görüş, reçete ve kalıpların dışında da bakılmasının zaruri olduğunu gösteriyor! Yani, ekonomide tek kale maç döneminin bittiğini kabul etmek gerekiyor!

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