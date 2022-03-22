İleriler suç örgütünden 13 milyonluk vurgun! Paravan şirket, yüksek faizle tefecilik, ikinci el otomobilde kilometre oyunu...

13 PARAVAN ŞİRKET

İleriler suç örgütü, tefeciliğin yanında nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri de ortaya çıktı. Örgüt yöneticileri tarafından örgüt üyeleri adına 13 adet paravan şirket kurdukları belirlendi. Örgüt,kurumsal siteler üzerinde yüksek kilometreli 200 bin ile 700 bin kilometre arası araçları tespit etmelerinin ardından paravan şirketler adına açtıkları tek kullanımlık GSM hatlar ile araç sahiplerini arayarak anlaşma sağlamadının ardından satın aldı.

Dolandırıcılar, paravan şirketler üzerinde araçları birkaç kez devir yaparak plakasını değiştirdi. Böylece asıl aracı alan örgüt üyeleri, yöneticilerinin ve yakınlarının deşifre olmamasını, aracın hangi aşamada kilometresinin düşürüldüğünün tespit edilmesini zorlaştırdı.

OTO ELEKTRİK USTASI ARAÇLARIN KİLOMETRESİNİ DÜŞÜRDÜ

Örgüt ile birlikte hareket eden oto elektrik ustası, dijital aksamına müdahalede bulunarak kilometresini 70 bin ile 90 bin arasına indirdi. Örgüt üyeleri, aracın eski durmaması için yıpranan direksiyon, vites topuzu ve döşemelerinde değişiklik ve tadilat yaptırdı. Satışa hazır olan araçların sahte hesaplarla araç alım satım sitesi üzerinden satışa sunuldu.