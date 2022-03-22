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    • 22.03.2022 19:00
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    Habertürk ekranında skandal ifadeler! Sözde profesör dini değerlerle dalga geçti Fatih Altaylı da sessizliğiyle destek verdi

    Habertürk ekranlarında geçtiğimiz gün skandal bir olay meydana geldi. Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim programına konuk olan ve din ile felsefe ilişkisini anlatan sözde akademisyen Prof. Dr. Ahmet Arslan, milyonlarca müslümanın dini değerleri ile dalga geçti. Kuran-ı Kerim'de bulunan ayetlere inanmadığını ve hadislerin de uydurma olduğunu ifade eden Arslan'a programı izleyen vatandaşlar tepki gösterdi. Skandal sözlere sessizliği ile destek veren Fatih Altaylı da eleştirilerin hedefi oldu.

    Yine Habertürk ve Altaylı yeniden skandal

    Habertürk ekranlarında geçtiğimiz gün skandal bir olay meydana geldi. Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim programına konuk olan ve din ile felsefe ilişkisini anlatan sözde akademisyen Prof. Dr. Ahmet Arslan, milyonlarca müslümanın dini değerleri ile dalga geçti.

    Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden alaycı bir şekilde bahseden ve inanmadığını söyleyen program konuğu Prof. Dr. Ahmet Arslan, programı takip eden vatandaşların tepkisini çekti.

    FATİH ALTAYLI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
    Profesörün alaycı tavrını Fatih Altaylı'nın sadece izlemekle yetinmesi ise eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Altaylı'nın olaya müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

        DİNİ DEĞERLER HAKKINDA SKANDAL İFADELER
        Kuran-ı Kerim'deki ayetlerle ilgili çeşitli açıklamalardan bulunan Arslan milyonlarca müslümanın dini değerleriyle dalga geçti.

        Arslan "Hep söylerler Kur'an'da ne güzel ayetler var: Düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi, falan filan. Düşünsünler tefekkür etsinler evet. İşte benim söylediğim yukardan getirdiğim şeylerin ne kadar doğru olduğunu görecekler. E kusura bakmasın ama ben de doğru olmadığını görüyorum" şeklinde konuştu.

        HADİSLERİN UYDURMA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
        Arslan "Hani vardır ya, tabi bunlar hep uydurma laflar, "Efendim ilim Çin'de bile olsa arayınız" Yani burada kastettiği ilim, normal doğal bilim mi, astronomi mi, matematik mi, jeoloji mi, fizik mi, hangi bilim? Kur'an bilimi. Kur'an bilimi denilen şey ne? Kur'an bilimi şey işte. Orada yazılan şeyler. Tanrı ile evren arasındaki şey. Başlangıçta, geldiği toplum çok parlak düzeyde bir toplum değil. O insanlara bilgiyle ilgili daha olumlu bir tutum takınma imkanı vermiş. Ama sınırlı. Bir noktaya geldikten sonra o bilgi onlar için zararlı, gereksiz, muzır olmuş" dedi.
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            Haberler Güncel Habertürk ekranında skandal ifadeler! Sözde profesör dini değerlerle dalga geçti Fatih Altaylı da sessizliğiyle destek verdi
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