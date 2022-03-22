Habertürk ekranında skandal ifadeler! Sözde profesör dini değerlerle dalga geçti Fatih Altaylı da sessizliğiyle destek verdi

HADİSLERİN UYDURMA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Arslan "Hani vardır ya, tabi bunlar hep uydurma laflar, "Efendim ilim Çin'de bile olsa arayınız" Yani burada kastettiği ilim, normal doğal bilim mi, astronomi mi, matematik mi, jeoloji mi, fizik mi, hangi bilim? Kur'an bilimi. Kur'an bilimi denilen şey ne? Kur'an bilimi şey işte. Orada yazılan şeyler. Tanrı ile evren arasındaki şey. Başlangıçta, geldiği toplum çok parlak düzeyde bir toplum değil. O insanlara bilgiyle ilgili daha olumlu bir tutum takınma imkanı vermiş. Ama sınırlı. Bir noktaya geldikten sonra o bilgi onlar için zararlı, gereksiz, muzır olmuş" dedi.