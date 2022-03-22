Habertürk ekranında skandal ifadeler! Sözde profesör dini değerlerle dalga geçti Fatih Altaylı da sessizliğiyle destek verdi

Habertürk ekranlarında geçtiğimiz gün skandal bir olay meydana geldi. Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim programına konuk olan ve din ile felsefe ilişkisini anlatan sözde akademisyen Prof. Dr. Ahmet Arslan, milyonlarca müslümanın dini değerleri ile dalga geçti.
Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden alaycı bir şekilde bahseden ve inanmadığını söyleyen program konuğu Prof. Dr. Ahmet Arslan, programı takip eden vatandaşların tepkisini çekti.
FATİH ALTAYLI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Profesörün alaycı tavrını Fatih Altaylı'nın sadece izlemekle yetinmesi ise eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Altaylı'nın olaya müdahale etmesi gerektiğini belirtti.