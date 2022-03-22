Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Ukrayna açıklaması: Savaş çifte standardı gözler önüne serdi

"İİT VAZİFESİ, İSLAM DÜNYASININ BU DAVALARIMIZDA ORTAK SESİ OLMAK"

İslam dünyasının içinde bulunduğu durumla ilgili başkalarını suçlamamak gerektiğini belirten Çavuşoğlu "Başkalarını suçlamak en kolay iş. Peki bu neyi değiştiriyor. Neyi değiştirebiliyoruz başkalarını suçlayarak. Önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Peygamber Efendimiz, müminlerin bir vücuda benzediğini, vücudunun bir yeri hastalandığı zaman diğer uzuvlarının da bundan rahatsız olduğunu söylüyor. İslam alemi Saraybosna'dan Urumçi'ye, Bahçesaray'dan Mali'ye çeşitli dertlerden mustarip. Peki geri kalanımız bu rahatsızlığı duyuyor muyuz? Türkiye ile anlaşmazlığınız var diye, Kıbrıs'taki Batı Trakya'daki Müslümanların haklarına sahip çıkmaktan geri durmak hakkaniyetli olur mu? Cemmu ve Keşmir'in statüsünü ve demografisini değiştirme girişimlerine göz yummak doğru mu? Uygur Türklerinin durumunu görmezlikten gelmek doğru mu? Müslüman devletler bu ülkelerle sorun yaşasın demiyoruz. Tam tersine, iyi ilişkilerimizi Müslüman toplumların durumlarını iyileştirmek için kullanalım diyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak hepimizin ortak davası için var olduğumuzu biliyoruz. Vazifesi, İslam dünyasının bu davalarımızda ortak sesi olmak. Tekrar başa dönersem ümmet olarak tek vücut olursak karşımıza çıkan her engeli aşarız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

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