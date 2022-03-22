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    • Güncel
    • 22.03.2022 14:06
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    • 22.03.2022 14:06
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    İstanbul'da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen operasyonda '10 numara yağ' olarak tabir edilen 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

    İstanbul’da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay süren takibin ardından Tuzla, Ataşehir, Pendik, Beykoz, Sultanbeyli, Ümraniye ve Avcılar'da 13 farklı adrese operasyon düzenledi.

    Operasyonlarda '10 numara yağ' olarak tabir edilen ve piyasaya sürülmeye hazır halde 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

    Taşımacılıkta kullanıldığı değerlendirilen 9 araca el konuldu. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da 214 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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