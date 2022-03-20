Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları

Sadece son bir haftadaki diplomasi trafiğimize bakın. Dün Japonya Dışişleri Bakanımızı yine Antalya'da ağırladık.

Geçen hafta Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı'nı Ankara'da misafir ettik. Çanakkale Köprüsü'nün açılışında Güney Kore Başbakanı konuğumuzdu. Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için büyük çaba içindeyiz. Maalesef Avrupa'da bir başka savaşa daha şahitlik ediyoruz.

Krizin başından beri ilkeli tutum sergiledik. Kırım'ın ilhakına en güçlü tepkiyi verdik.

Rusya ile birçok alanda yakın ilişkilerimiz var ancak bu ilişkiler, hakkı, hukuku savunmamıza engel olmaz.

Ukrayna ile de çok yakın ilişkiler tesis ettik. İki komşumuz arasındaki gerginlik tırmanınca sıcak çatışma çıkmaması için gerçekten büyük gayret gösterdik. Rusya çağrıları dinlemedi ve bugünlere geldik. Rusya'nın saldırısını tüm dünya ile biz de eleştirdik.

Şimdi ortada bir yangın var. Söndürülemezse bu yangın herkesi çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Her iki tarafla konuşarak önce insani, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz.



Tarafların bazı somut konular üzerinde müzakerelerinin sürdüğünü, detaylarla ilgili bilgilere sahibiz. Detaylarını açıklamamız sözkonusu olmaz. Çünkü dürüst bir arabuluculuk rok üstlendik. Tarafların anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Siviller ölürken anlaşmak kolay değil ama yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız her iki liderle temaslarını aralık vermeden sürdürüyor. Sayın Putin ve Zelenski'yi biraraya getirme çabalarımızı da sürdürüyoruz. Yeri, nerede olduğu çok önemli değil. Biz isteriz, en iyi şekilde zemin hazırlarız. Önemli olan liderlerin biraraya gelmesi. İnsani ateşkes için de çok çalışıyoruz. Bu Savaş şartlarında 15 binden fazla vatandaşımızı sağ salim ülkemize getirdik çok şükür.

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