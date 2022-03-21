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    • Güncel
    • 21.03.2022 15:12
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    • 21.03.2022 15:26
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka haritasını paylaştı! Zirve el değiştirdi!

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 5-11 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 oldu.

    İşte güncel vaka haritası! Zirve el değiştirdi!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı.

    Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, "5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan 5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 oldu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka haritasını paylaştı! Zirve el değiştirdi!
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