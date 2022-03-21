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    • 21.03.2022 17:07
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    • 21.03.2022 17:07
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    Son dakika: 15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin davada flaş karar!

    Son dakika haberi... 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 128 asker hakkında açılan davaya Silivri’de devam edildi. Sanıklardan bir binbaşının tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Haziran’a erteledi. Heyet, bu tarihe kadar Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlamasını istedi. İstanbul’da açılan 40’dan fazla darbe davası tamamlanmıştı. En son açılan bu davada da bir sonraki celse, sanıkların son savunmalarının alınması bekleniyor.

    2. Zırhlı Tugay Komutanlığı davasında flaş karar!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 128 asker hakkında Kasım 2020'de dava açılmıştı. İstanbul'da açılan 40'dan fazla dava tamamlanırken bu davada yargılamaya devam ediliyor.
    İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince bugün Silivri Cezaevi girişindeki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti bir dizi karar aldı. Heyet, sanıklardan binbaşı Levent Çelik'in tahliyesine karar verirken, 6 tutuklu sanığın tahliye talebini ise reddetti.



    Duruşmayı 17 Haziran'a erteleyen mahkeme heyeti, bu tarihe kadar Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlamasını istedi. Savcının mütalaasını mahkemeye sunmasından sonra sanıkların son savunmaları alınacak.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR
    Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 126 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise "mala zarar verme" suçundan 8'er aydan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca, ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen 14 sanık hakkında "silahla tehdit", 12 sanık hakkında "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", 4 sanık hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", 4 sanık hakkında "kamu malına zarar verme", 2 sanık hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 ve 45 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası öngörülüyor.

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