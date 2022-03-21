Ülkemizin birçok ilinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışlarının olduğu illerde yaşayan öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Milyonlarca öğrenci akşam saatlerinden itibaren konu hakkında yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Erzurum, Siirt, Kars, Düzce, Zonguldak'ta okullar yarın tatil mi? 22 Mart Salı kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar!
YARIN OKUL VAR MI?
22 Mart Salı günü için henüz herhangi bir ilde kar tatili açıklaması gelmedi. Valiliklerden duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.