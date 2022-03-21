Erzurum, Siirt, Kars, Düzce, Zonguldak'ta okullar yarın tatil mi? 22 Mart Salı kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamalar!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kırşehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Konya, gece saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı