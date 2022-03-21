Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.03.2022 17:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2022 17:20
    ABONE OL

    Kastamonu, Hakkari, Erzincan, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Kar yüzünden 22 Mart Salı tatil olan iller hangileri?

    22 Mart Salı kar tatili var mı sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu hafta pek çok ilimizde etkili kar yağışı etkisini gösterecek. Bu kapsamda yarın okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, Kastamonu, Hakkari, Erzincan, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Kar yüzünden 22 Mart Salı tatil olan iller hangileri? İşre detaylar!

    takvim.com.tr
    Kastamonu, Hakkari, Erzincan, Trabzon’da yarın okullar tatil mi?

    22 Mart Salı kar tatili olan iller gündemde yer alıyor. MGM uyarıları sonrası milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, Kastamonu, Hakkari, Erzincan, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Kar yüzünden 22 Mart Salı tatil olan iller hangileri? İşte detaylar...

    YARIN OKUL VAR MI?

    22 Mart Salı günü için henüz herhangi bir ilde kar tatili açıklaması gelmedi. Valiliklerden duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

    METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, (Edirne çevreleri ile Balıkesir'in güneyi hariç) hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 8°C
    Çok bulutlu, hafif yağmurlu

    İSTANBUL °C, 7°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 7°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

    KOCAELİ °C, 7°C
    Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 3°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 9°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisinin aralıklarla hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ADANA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kırşehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Konya, gece saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 3°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 1°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        KAYSERİ °C, 1°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 3°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        BOLU °C, 1°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

        DÜZCE °C, 5°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        KASTAMONU °C, 2°C
        Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 6°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE °C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 6°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        TOKAT °C, 3°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        TRABZON °C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 1°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

        KARS °C, -3°C
        Çok bulutlu ve kar yağışlı

        MALATYA °C, 6°C
        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 2°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 8°C
            Parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 8°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 9°C
            Parçalı ve az bulutlu
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            FETÖ’nün sağlık sektörü üzerinden yeni kaos planı!
            Haberler Güncel Kastamonu, Hakkari, Erzincan, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Kar yüzünden 22 Mart Salı tatil olan iller hangileri?
                SON DAKİKA