22 Mart Salı kar tatili olan iller gündemde yer alıyor. MGM uyarıları sonrası milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, Kastamonu, Hakkari, Erzincan, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Kar yüzünden 22 Mart Salı tatil olan iller hangileri? İşte detaylar...
YARIN OKUL VAR MI?
22 Mart Salı günü için henüz herhangi bir ilde kar tatili açıklaması gelmedi. Valiliklerden duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Edirne çevreleri ile Balıkesir'in güneyi hariç) hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.