Gerçek röntgen filmiyle ortaya çıktı! İki kadın cinsel organlarına uyuşturucu sakladı...

Denizli'de, cinsel organlarında toplam 394 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 110 gram esrarla yakalanan 2 kadın gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Denizli-Ankara karayolunun şehir girişinde dün önlem alan polis ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurup, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı.
RÖNTGEN FİLMLERİ ÇEKİLDİ
Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi. Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi.