Yağmur Sönmez kimdir, nereli kaç yaşındaydı? Eczacılık öğrencisi Yağmur Sönmez neden öldü? Murat Bayırköylü'nün ailesi hakkında şaşırtan detay...

Bir kadın cinayeti daha! İstanbul'un Bakırköy ilçesinde AVM otoparkına çağırdığı Yağmur Sönmez'i tüfekle öldüren Murat Bayırköylü daha sonra namluyu kendisine çevirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Bayırköylü'nün öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Sönmez ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki; Yağmur Sönmez kimdir, nereli kaç yaşındaydı? Eczacılık öğrencisi Yağmur Sönmez neden öldü? Murat Bayırköylü kimdir, kaç yaşında, ailesi kim?
YAĞMUR SÖNMEZ KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDAYDI?
Henüz 21 yaşında hayatta koparılan Yağmur Sönmez Yeditepe Üniversitesi Eczacılık fakültesi öğrencisiydi.
Önceki gün eski kız arkadaşı Sönmez'i telefonla arayarak son kez görüşmek istediğini söyleyen Murat Bayırköylü genç kızı Ataköy'deki bir AVM'nin otoparkına götürdü. Otomobilde konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Daha da peş peşe silah sesleri geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle önce Yağmur Sönmez'i başından vuran Bayırköylü daha sonra da tüfeği kendi çenesinin altına dayayarak tetiğe bastı.
AVM güvenliği durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Bayırköylü'nün hayatını kaybettiğini, Yağmur Sönmez'in ise henüz yaşadığını belirledi. Ancak ambulansla hastaneye kaldırılan Yağmur Sönmez buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MURAT BAYIRKÖYLÜ KİMDİR?
Cani Yağmur Sönmez'i katleden Murat Bayırköylü'nün de 21 yaşında olduğu ve Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğu öğrenildi.
annesi İsmihan Boza'nın hakim, babası Muhittin Bayırköylü'nün ise Bakırköy Başsavcı Vekili olduğu ortaya çıktı.