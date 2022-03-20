Yağmur Sönmez kimdir, nereli kaç yaşındaydı? Eczacılık öğrencisi Yağmur Sönmez neden öldü? Murat Bayırköylü'nün ailesi hakkında şaşırtan detay...

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Bayırköylü'nün hayatını kaybettiğini, Yağmur Sönmez'in ise henüz yaşadığını belirledi. Ancak ambulansla hastaneye kaldırılan Yağmur Sönmez buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MURAT BAYIRKÖYLÜ KİMDİR?

Cani Yağmur Sönmez'i katleden Murat Bayırköylü'nün de 21 yaşında olduğu ve Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğu öğrenildi.

annesi İsmihan Boza'nın hakim, babası Muhittin Bayırköylü'nün ise Bakırköy Başsavcı Vekili olduğu ortaya çıktı.