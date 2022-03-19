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    • 19.03.2022 07:52
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    Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!

    Türkiye'nin Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürüttüğü diplomasi çabaları dünya basını tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'i Türkiye'ye davet ederken görüşmenin perde arkası da ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı!

    Türkiye'nin Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürüttüğü diplomasi çabaları dünya basını tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ELE ALINAN KONULAR
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti.


    Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını canıgönülden arzu ettiğini dile getirdi.

    TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ
    Başkan Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi. Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

        GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
        İngiliz yayın kuruluşu BBC, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gece gerçekleştirilen telefon diplomasisine geniş yer ayırdı. BBC'nin Erdoğan ve Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin de Kırım gibi Rusya'ya katılmasını istiyor.

        İSTANBUL VE ANKARA MASADA
        Putin, bu görüşmede, ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti. BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği bir kısım talebin "üzerinde anlaşılabilir" nitelikte olduğunu aktardı.

        Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi daha önce dile getirilen talepler bulunuyor. İbrahim Kalın, "Putin'in, bu konuların ancak Zelenskiy ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini" de kaydetti. Haberde "Türk tarafına göre, bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir" denildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, iki lideri İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmeyi teklif etti. Öte yandan AB Komisyonu'ndan "Türkiye arabulucu rolünü oynayarak diplomasi alanında çok şey yaptı" denildi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!
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