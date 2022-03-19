Son dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti kapandı! Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten ilk açıklama

Son dakika... Anadolu Otoyolunun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
BOLU VALİSİNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, "Kazayı az önce haber aldık. Tüm ekipler harekete geçti. İlk aldığımız bilgiye göre yaralamalı bir kaza olduğu söyleniyor umarım ölümlü değildir. Umarım böyle kalır. Ara ara kar yağışı devam ediyor. Normal şartlarda yollarımız açık. Mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım. Tünel çevresinde özel ekiplerimiz var, anında müdahale ediliyor. Zincirleme olduğu için başka ekipler de gönderdik. Ben de olay yerine gidiyorum. Daha net bilgileri birazdan alacağız." dedi.
KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.