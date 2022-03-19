Son dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti kapandı! Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten ilk açıklama



BOLU VALİSİNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, "Kazayı az önce haber aldık. Tüm ekipler harekete geçti. İlk aldığımız bilgiye göre yaralamalı bir kaza olduğu söyleniyor umarım ölümlü değildir. Umarım böyle kalır. Ara ara kar yağışı devam ediyor. Normal şartlarda yollarımız açık. Mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım. Tünel çevresinde özel ekiplerimiz var, anında müdahale ediliyor. Zincirleme olduğu için başka ekipler de gönderdik. Ben de olay yerine gidiyorum. Daha net bilgileri birazdan alacağız." dedi.