Başkan Erdoğan 24 Mart'ta düzenlenecek NATO zirvesine katılacak! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmeler NATO'nun yakın takibinde. İttifakın liderleri, sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat'ta videokonferans yöntemiyle toplandı. Şimdi de Brüksel'de bir araya gelecekler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile sürekli dirsek temasındaydı. Hem telefon ile hem de yüz yüze birçok görüşme yaptı.