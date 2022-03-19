Mardin'de HDP'nin etkinliğinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları! Polise taşlı saldırı...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda bulunan HDP'nin nevruz etkinliği skandala sahne oldu.
Mardin Kızıltepe Otogar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve bazı partililer konuşma yaptı.
TERÖR ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN LEHİNE SLOGAN
Zaman zaman alanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.
POLİSE TAŞLI SALDIRI
HDP yandaşları etkinlik çevresinde bulunan polise taşlı saldırıda bulundu.