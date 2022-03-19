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    • Güncel
    • 19.03.2022 23:12
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    • 19.03.2022 23:33
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    Mardin'de HDP'nin etkinliğinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları! Polise taşlı saldırı...

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda bulunan HDP'nin Mardin Kızıltepe'de düzenlediği nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Polislere taşlı saldırıda bulundu. Etkinlik sonunda, taş atan gruba polis müdahale etti.

    AJANSLAR
    HDP etkinliğinde polise taşlı saldırı!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda bulunan HDP'nin nevruz etkinliği skandala sahne oldu.

    Mardin Kızıltepe Otogar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve bazı partililer konuşma yaptı.

    TERÖR ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN LEHİNE SLOGAN
    Zaman zaman alanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

    POLİSE TAŞLI SALDIRI
    HDP yandaşları etkinlik çevresinde bulunan polise taşlı saldırıda bulundu.
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        Haberler Güncel Mardin'de HDP'nin etkinliğinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları! Polise taşlı saldırı...
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