Başkan Erdoğan’a hediye edilmişti! O sancağın hikayesi ortaya çıktı

Osmanlı, Arap yarımadasının Kızıldeniz tarafına hâkimdi. Bütün Müslümanlar için kutsal olan Mekke ve Medine de bu yakadaydı. Ancak doğu yakası, yani Basra Körfezi tarafı da stratejik açıdan çok önemliydi. Bugün Kuveyt'in bulunduğu bölge Osmanlı idaresi sisteminde 'Basra vilayeti' olarak geçiyordu. Arap yarımadasının Basra kıyıları da işte bu vilayete bağlıydı. Katar ise bu kıyılardaki Osmanlı hâkimiyet bölgelerinin stratejik noktalarından biriydi. Osmanlılar Katar'ın bulunduğu bölge için 16. yüzyıldan itibaren hem Portekizlilerle hem İngilizlerle mücadele etmişti. Bu mücadele daha sonra Vahhabi-Suudi Araplara karşı da devam etmişti.