Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.03.2022 06:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2022 07:34
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok il için turuncu ve sarı kodlu kar fırtınası uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbullulara teşekkür ederek, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi. Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç), Tekirdağ, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mersin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
    Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. O iller şöyle; Adana, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kars, Kocaeli, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bartın Yalova, Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Çanakkale, Erzincan, Giresun, Hakkari, Mersin, İzmir, Kastamonu, Manisa, Muş, Sakarya, Sinop, Trabzon, Van, Batman, Ardahan, Düzce.

    İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günaydın hemşehrilerim, günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız,kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilerine göre #İstanbul'da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

    SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AÇIKLAMASI
    Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19.03.2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20.03.2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

    3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYARI
    Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "Yapılan son değerlendirmelere göre, aralıklı ve yerel olarak devam etmekte olan kar yağışlarının, Bursa (özellikle Karacabey, Mustafakemalpaşa, Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik, İnegöl, Yenişehir ilçeleri ile Uludağ) ve Bilecik'in (özellikle Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt), yüksek kesimlerinde, zaman zaman kısa süreli kuvvetli kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca orta kuvvette esen rüzgarın etkisi ile Bursa ve Bilecik il genelindeki lokal kar yağışlarının yerel tipiye sebep olabileceği tahmin edilmektedir. 18 Mart 2022 saat 23.00 ile 19 Mart 2022 saat 19.00 arasında etkisini göstermesi beklenen kar yağışı sebebiyle vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda oluşabilecek aksaklıklara dikkat etmelidir."

        MARMARA
        Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinse kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE -1°C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İSTANBUL -1°C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ -2°C, 4°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KOCAELİ -1°C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR -9°C, -1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

        DENİZLİ -3°C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR 1°C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA -1°C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        ADANA 3°C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA 4°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY 5°C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA -6°C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

        ANKARA -6°C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

        ESKİŞEHİR -7°C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KAYSERİ -12°C, -2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

        KONYA -5°C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            BOLU -9°C, -2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            DÜZCE -4°C, 2°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            KASTAMONU -9°C, -1°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            ZONGULDAK -3°C, 2°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE 0°C, 2°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

            SAMSUN -1°C, 4°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            TOKAT -3°C, 2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            TRABZON 0°C, 3°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM -8°C, -2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            KARS -8°C, -3°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            MALATYA -4°C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN -5°C, 2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,öğle saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            DİYARBAKIR -2°C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            GAZİANTEP 0°C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİİRT 1°C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            ŞANLIURFA 2°C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Adı Sevgi fragman
            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar uyarısı!
                SON DAKİKA